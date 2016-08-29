Почти 80 объектов самостроя в Москве демонтируют в ночь на понедельник

В Москве в ночь на понедельник планируется демонтировать 77 объектов самостроя, расположенных в местах общественного пользования, сообщил начальник госинспекции по недвижимости Москвы Сергей Шогуров.

Снос будет проходить в три этапа: демонтаж, расчистка территории и облагораживание площадки. «К утру понедельника планируется полностью завершить первый этап», - сказал Шогуров журналистам.

Он добавил, что собственники уже добровольно ликвидировали 30 объектов, однако, собственники 28 строений общей площадью порядка 12 000 кв. м отказались от добровольного демонтажа.

Городские службы готовы приступить к демонтажу зданий, добавил он. Когда работы по сносу будут закончены, власти могут составить новый список объектов, которые войдут в третью волну ликвидации самостроев на территории города.

Это уже вторая волна сноса самостроев. Первая была в феврале, когда за одну ночь, прозванную «ночью длинных ковшей», городские власти демонтировали около 100 зданий. Владельцы большинства из них бурно протестовали, ссылаясь на подтвержденные судами права собственности. Но мэр Москвы Сергей Собянин велел им «не прикрываться бумажками, приобретенными явно жульническим путем». В феврале было снесено около 50 000 кв. м недвижимости, в том числе достаточно крупные торговые центры. Сейчас, по подсчетам «Ведомостей», под снос попали объекты общей площадью не более 20 000 кв. м.