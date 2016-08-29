Начался снос «самостроя» у станции метро «Кропоткинская»

Начался снос незаконных строений у станции метро «Кропоткинская» в Москве, передает корреспондент «Интерфакса».

По его словам, фасад, крыша и стены одного из трех строений уже разрушены экскаваторами. Собравшихся у Пречистенских ворот полиция просит пройти за ограждения в целях безопасности.

В ночь на понедельник планируется снос 77 незаконных строений, сообщал начальник госинспекции по недвижимости Москвы Сергей Шогуров. По его словам, собственники уже добровольно ликвидировали 30 объектов, однако, собственники 28 строений общей площадью порядка 12 000 кв. м отказались от добровольного демонтажа.

Это уже вторая волна сноса самостроев. Первая была в феврале, когда за одну ночь, прозванную «ночью длинных ковшей», городские власти демонтировали около 100 зданий.