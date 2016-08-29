Снесен павильон у станции метро «Электрозаводская» в Москве

Павильон на Большой Семеновской улице, расположенный у станции метро «Электрозаводская», полностью разрушен, передает корреспондент «Интерфакса». По его словам, стены снесены, на месте продолжают работать экскаваторы и сотрудники городских служб.

Он также добавил, что власти приступили к демонтажу торговых павильонов у станции метро «Улица 1905 года». Экскаваторы приступили к разрушению фасада здания. Около метро дежурят три автозака и сотрудники полиции. Доступ на территорию строительных работ для посторонних ограничен.

В Москве в ночь на понедельник планируется демонтировать 77 объектов самостроя, расположенных в местах общественного пользования. Это уже вторая волна сноса самостроев. В феврале было снесено около 50 000 кв. м недвижимости, в том числе достаточно крупные торговые центры. Сейчас, по подсчетам «Ведомостей», под снос попали объекты общей площадью не более 20 000 кв. м.