Поместье, купленное у Трампа структурами Рыболовлева за $95 млн, идет под снос – NYT

Комплекс зданий в Палм-Бич, приобретенный в 2008 г. структурами бывшего совладельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева у американского миллиардера, сейчас кандидата в президенты Дональда Трампа за $95 млн, будет демонтирован, пишет The New York Times. До сих пор поместье, известное как Maison de l’Amitié или Дом дружбы, входило в историю американского рынка недвижимости как самая крупная сделка, теперь – как самой дорогое строение, пошедшее под снос. Трамп купил его в 2004 г. за $41 млн.

На территории 24 000 кв м, расположены, в частности особняк площадью 5736 кв м, бассейн с прилегающим к нему домом, теннисный корт и гостевые помещения. Ранее издание Palm Beach Daily News сообщало, что снос строений обойдется Рыболовлеву в $234 000.

Решение о сносе строений было одобрено архитектурной комиссией города в марте 2016 г. но демонтаж начался в последних числах августа. Издание ссылается на документы о планировании, из которых следует, что хозяин собственности намерен разделить владение на три части для последующей продажи. В качестве собственника называется компания County Road Property, связанная с Рыболовлевым.