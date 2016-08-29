Сделки с элитным жильем подешевели на 12%

Средняя стоимость покупки элитной недвижимости по итогам лета снизилась на 12% - до 73 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Knight Frank и Welhome. Более половины сделок – 55% - теперь приходится на ценовой сегмент до 50 млн руб. За год он прибавил 9 п.п. Сокращается и площадь покупаемой недвижимости - на 9%, до 116 кв. м. Доля небольших квартир и апартаментов до 100 кв. м выросла с 38% до 47% по сравнению с прошлым годом.

Общее число сделок на рынке за лето увеличилось на 10%. На столько же увеличилась и цена предложения — до 750 000 руб. за 1 кв. м. По итогам переговоров цена покупки может оказаться ниже заявленного предложения, отмечается в исследовании.

Количество сделок в элитном сегменте, по данным председателя совета директоров Kalinka Group Екатерины Румянцевой, этим летом выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний бюджет покупки за год снизился на 20%, до 89 млн руб. Она считает, что рынок элитного жилья достиг ценового дна. В Contact Real Estate говорят о росте числа сделок на 19% за летний период.