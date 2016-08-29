Владельцам снесенных самостроев в Москве выделят около 2 млн «квадратов» недвижимости

Власти Москвы выделят около 2 млн кв. м недвижимости предпринимателям, чьи здания были признаны самостроями и снесены. Об этом журналистам сообщил представитель штаба по защите бизнеса при департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Дмитрий Волков, передает агентство городских новостей «Москва».

«На сегодняшний день город предоставляет среднему и малому бизнесу в Москве примерно 2 млн кв. м, приличный объем, есть из чего выбрать», - сказал Волков (цитата по агентству «Москва»).

Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров, владельцы 29 объектов из 107 попавших во второй список опасного самостроя в Москве отказались добровольно демонтировать постройки. При этом уже 30 построек снесено добровольно, по остальным владельцы попросили у властей помощи в демонтаже. Демонтаж самостроя проводится силами префектур. Он начался в 00.00 29 августа, на ряде объектов работы будут проводиться в течение всей ночи и всего дня.

В отличие от первой волны сноса самостроев, прозванной «ночью длинных ковшей», мэрия предложила коммерсантам компенсацию за снос объекта, попавшего в список самостроев, своими силами. Размер компенсации - 55 500 руб. на каждый квадратный метр недвижимости. Если владелец обратился к городу за содействием в демонтаже, размер выплаты - 51 000 руб. на каждый квадратный метр. При этом владельцы самостроя, отказавшиеся добровольно сносить объект, компенсацию не получат.