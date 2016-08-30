Правительство вносит в Госдуму законопроект о дачах

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве, сообщается на сайте кабмина.

Разработчики документа предлагают сократить количество форм товариществ садоводов и дачников до двух: садоводческое некоммерческое товарищество (для ведения садоводства и дачного хозяйства) и огородническое некоммерческое товарищество (для ведения огородничества).

Также документ урегулирует вопросы, связанные с переоформлением учредительных документов ранее созданных садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан. Кроме того, в законопроекте вводится понятие «садовый дом», для размещения которого не требуется разрешения на строительство. Также устанавливается, что садовый (дачный) земельный участок может использоваться для строительства жилого дома - объекта индивидуального жилищного строительства, пригодного для постоянного проживания.

В качестве целей проекта указывается «создание благоприятных условий для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства путем обеспечения осваиваемых участков различной коммунальной и дорожной инфраструктурой, комплексное благоустройство территории, обеспечение ее гармоничного развития и освоения, представление интересов членов товарищества в отношении с третьими лицами, в том числе защита их прав и законных интересов».