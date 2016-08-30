В отношении Исмаилова введена процедура банкротства

Арбитражный суд Московской области в понедельник по заявлению «БМ банка» ввел процедуру реструктуризации задолженности в отношении экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, передает «Интерфакс-АФИ».

Суд включил долг Исмаилова перед банком в 17,4 млрд руб. в реестр кредиторов должника, а также назначил финансовым управляющим должника Алексея Грудцина. Заседание по утверждению плана реструктуризации долга назначено на 15 декабря.

Выступая на заседании, представитель «БМ банка» отметил, что долг взыскивается с Исмаилова как поручителя по кредиту. Долг подтвержден решением суда. При этом долг не погашен ни основными должниками (заемщиками), ни самим поручителем.

Банк просил ввести в отношении должника процедуру банкротства – реструктуризацию долга, но при этом не исключил вероятности перехода к дальнейшей процедуре – реализации имущества.

В свою очередь, представитель Исмаилова не согласился с требованием банка. По его словам, в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие требования банка о взыскании задолженности с заемщиков. Юрист, отвечая на вопрос суда, заявил, что источников дохода у Исмаилова нет.