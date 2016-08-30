MR Group вложит в «Савеловский сити» 15 млрд рублей

Застройщик многофункционального центра (МФК) «Савеловский сити» - компания MR Group вложит в проект 15 млрд руб., передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на генерального директора компании Романа Тимохина.

«15 млрд руб. - общий объем инвестиций, 6 млрд руб. в «Савеловский сити» уже вложено», - сказал Тимохин. Ранее он сообщал, что строительство объектов второй очереди МФК «Савеловский сити» планируется завершить в марте 2018 г.

Многофункци­ональный комплекс «Са­веловский сити» - это­ проект ре­новации бывшей террит­ории промышленной зон­ы. Здесь будут построены офисы, рестора­ны и кафе, жилье, магазины, детские и спор­тивные площадки.