Чистая прибыль ГК ПИК упала почти в 2,5 раза в первом полугодии

Чистая прибыль ГК ПИК по МСФО за первое полугодие 2016 г. составила 1,7 млрд руб., что почти в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, говорится в сообщении компании.

Общая выручка ПИК снизилась на 14,2% и составила 18,9 млрд руб., а выручка от продажи недвижимости – на 15,5% до 15,7 млрд руб. Валовая рентабельность (маржа) составила 29,2%, в первом полугодии 2015 г. – 39,4%.

При этом за отчетный период объем реализации недвижимости увеличился на 77,6% до 405 000 кв. м по сравнению с 228 000 кв. м за первое полугодие 2015 г.

Чистый долг по состоянию на 30 июня 2016 г. достиг отрицательной величины в 6,6 млрд руб.