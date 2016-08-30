В Москве на 99% завершен второй этап сноса самостроев – Госинспекция

В Москве демонтировано 99% объектов самостроя, вошедшего во второй список под снос. Об этом сообщается на сайте Госинспекции по недвижимости.

Остался не снесен всего один объект – на на ул. 1905 года. В Госинспекции пояснили, что это связано «с конструктивными особенностями данного здания, а именно основательностью и капитальностью конструктива». Но в течение сегодняшнего дня работы по демонтажу будут завершены.

Также еще не очищена территория от строительного мусора, оставшегося после демонтажа строений на Большой Семеновской улице и пр-те Вернадского. Полностью работы по расчистке территории от самостроя по второму списку будут завершены 31 августа.

В ночь на понедельник власти приступили к демонтажу объектов самовольного строительства. Всего в список сноса второй волны было занесено 107 строений общей площадью 30 500 кв. м.

С 1 июля сотрудники префектур и Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости начали вручать уведомления о необходимости демонтировать самовольные конструкции. Владельцам, которые сносят объекты своими силами, обещана компенсация в размере 55 500 руб. за 1 кв. м. В случае сноса при содействии властей она составит 51 000 руб. за 1 кв. м.

Собственники своими силами заблаговременно снесли 30 построек, по 47 объектам в инспекцию поступили обращения с просьбами о помощи в сносе, собственники 29 объектов общей площадью 12 500 кв. м отказались сносить свои постройки.

В целом с 2013 г. в столице ликвидировано 2900 незаконных объектов, сообщала мэрия.