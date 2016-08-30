Власти Москвы готовят список третьей волны сноса самостроя

Московские власти начали формировать список самостроя для третьей волны сноса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госинспекции по делам недвижимости Москвы.

"Это наша обычная плановая работа", - заявили в пресс-службе ведомства, отметив, что формирование подобного перечня невозможно без координации городских департаментов и служб. После того как межведомственная комиссия составит список объектов, правительство Москвы должно будет утвердить его соответствующим постановлением.

В пресс-службе не смогли назвать сроки формирования очередного перечня. Первая волна сноса самостроя происходила в Москве в феврале 2016 г. Тогда власти снесли 103 объекта. Вторая волна сноса незаконных построек началась в Москве в ночь на 29 августа. Во второй список включены 107 торговых объектов.