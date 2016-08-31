Состоятельные россияне чаще всего эмигрируют в Великобританию и Швейцарию – опрос

Самыми популярными странами для эмиграции у состоятельных граждан России являются Великобритания и Швейцария - туда хотели бы переехать соответственно 73% и 44% российских миллионеров. Такие данные получили специалисты международного брокера Tranio, которые совместно с журналом Spear’s Russia провели опрос среди 50 прайвет-банкиров, работающих с российскими миллионерами.

По данным опроса, у российских богачей также востребованы для переезда такие страны, как Кипр, Австрия и Германия, - за эти страны проголосовало более 20% респондентов.

"Те, кто ищет политическую и экономическую стабильность, чаще выбирают Великобританию, Швейцарию, Австрию, Германию и Кипр (тут легко получить вид на жительство и гражданство). Те, для кого особенно важен высокий уровень жизни, предпочитают Великобританию, Австрию и Германию. Состоятельные россияне также переезжают в Великобританию, чтобы дать детям образование. Испанию выбирают из-за благоприятного климата и качественной медицины", - говорится в отчете Tranio.

Специалисты брокера также отмечают, что в ближайшие 10 лет также востребованной страной для эмиграции у российских богачей станет США - в связи с более стабильной экономикой и большей безопасностью по сравнению с Европой.

Согласно исследованию Tranio и Spear’s Russia, основной причиной, по которой состоятельные россияне готовы переехать за рубеж, является политическая и экономическая нестабильность на родине. Так считают 58% опрошенных. На втором месте - желание жить в стране с более высоким уровнем жизни, что оказалось решающим фактором для 24% опрошенных.