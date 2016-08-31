Москва разрабатывает проекты планировок более 40 промзон – Хуснуллин

Власти Москвы ведут работу над проектами планировок более 40 промзон, говорится на сайте Мосстройкомплекса.

"С начала года уже утверждено 6 проектов планировок промзон, еще более 40 документов находятся в стадии разработки", - отмечается в сообщении.

За несколько лет, прошедших с момента старта программы по реновации промзон, утверждено 53 проекта планировки территорий, 15 из них уже находятся в стадии строительства, уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В 2016 г. на территории реорганизуемых промзон будет введено около четверти от всей новой недвижимости в Москве – 2,3 млн кв. м. С начала года в промзонах уже введено порядка 800 000 «квадратов».

В середине августа руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что власти намерены реорганизовать около 400 га промзон в Москве.