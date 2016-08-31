Москва может отменить строительство ТПУ «Отрадное» из-за протеста жителей

Более 15 000 подписей жителей Северо-Восточного округа Москвы с просьбой об отмене строительства транспортно-пересадочного узла «Отрадное» передали в столичный департамент строительства в среду, сообщил журналистам руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Жителями северо-востока Москвы было собрано 15 000 подписей с просьбой об отмене строительства транспортно-пересадочного узла «Отрадное». Сегодня в департамент эти подписи были переданы, мы еще раз внимательно изучим вопрос размещения ТПУ, возможно, проведем встречи с жителями и передадим эту просьбу мэру Москвы Сергею Собянину", — заявил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев. По его словам, будет повторно рассмотрен вопрос о целесообразности строительства.

Ранее сообщалось, что проект строительства ТПУ «Отрадное» был подготовлен в мае 2015 г. Площадь территории, на которую разработан проект планировки, составляет 34,7 га. Согласно проекту, в Отрадном планируется построить пересадочный терминал, подземные и надземные пешеходные переходы, новые перроны и навесы над зонами посадки-высадки пассажиров, перехватывающие паркинги, многофункциональный общественный центр.

Проектом также предусмотрено строительство жилого комплекса с детским садом на 50 мест, многофункциональных центров и крытого рынка. Общая площадь новых объектов составит порядка 145 000 кв. м.