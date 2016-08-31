Экс-генподрядчик «Зенит Арены» подал иски к властям Петербурга

Бывший ген­под­ряд­чик стро­и­тель­ства футбольного стадиона на Крестовском острове – ООО «Инжтрансстрой-СПб» подало иски к комитету по строительству Петербурга, следует из данных Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Три иска - один от «Инжиниринговой корпорации "Трансстрой-СПб»" и два от «Корпорации "Трансстрой»" поданы 26 августа и зарегистрированы 29 августа. Деталей исков в картотекке суда нет. Однако «Радио Балтика» сообщило со ссылкой на генерального директора холдинга Виталия Лазуткина, что иски связаны с расторжением контракта на возведение «Зенит-Арены». Претензии Петербурга к качеству работы «Трансстроя» Лазуткин назвал необоснованными и обещал позднее назвать сумму исков.

В конце августа ООО «Инжтрансстрой-СПб» передало городской администрации исполнительную документацию о выполненных работах на сумму 1,8 млрд руб. Однако служба заказчика не подтверждала эту сумму, говорил «Ведомостям» вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. По его словам, работа по приемке еще идет и все принятые объемы будут зачтены в счет погашения аванса. По оценке Смольного, компания выполнила работы на 300–400 млн руб., еще на 250 млн руб. осталось строительных материалов, говорит чиновник администрации.

Общая стоимость стадиона – около 42 млрд руб. Строительство должно быть завершено не позднее 26 декабря 2016 г. 26 июля власти Петербурга в одностороннем порядке расторгли контракты с «Инжтрансстрой-СПб», объяснив это медленным выполнением работ и низким качеством. Новым генподрядчиком стал «Метрострой». Чиновники оценивают объем не отработанных «Инжтрансстрой-СПб» авансов в 3,6 млрд руб.