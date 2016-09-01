За лето стоимость московских квартир не изменилась

Несмотря на сезон отпусков, активность покупателей в последние месяцы оставалась существенно выше, чем годом ранее, что позволило большинству застройщиков выполнить планы по продажам и заявить о повышении цен с осени, говорится в отчете «ИРН-консалтинга». Однако эксперты компании отмечают, что активизация покупателей пока не привела к росту цен на квартиры, средняя стоимость 1 кв. м топталась на месте в течение всего лета. «В рублях это коридор 170 000–175 000 за 1 кв. м, в долларовом выражении – $2600–2700», – говорится в отчете компании.

"Повышенная активность покупателей в этом году объясняется падением почти на треть эффективных цен на недвижимость. На 10% снизились заявленные ценники, еще 10% добавили скидки и торг и еще на 10–12–15% выросли сбережения за счет выгодных депозитов начала 2015 г. Это сократило разрыв между уровнем цен на квартиры и финансовыми возможностями покупателей суммарно на 30–35%, из-за чего части потенциальных покупателей стало хватать на покупку", – поясняет руководитель «ИРН-консалтинга» Татьяна Калюжнова.