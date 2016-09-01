В Москве перекроют более 10 улиц в День города

Несколько центральных улиц Москвы перекроют для движения транспорта и сделают пешеходными на время празднования Дня города 10 и 11 сентября, сообщается на портале столичной мэрии.

С 18.00 9 сентября до 6.00 12 сентября сделают пешеходными участок Тверской от Манежной площади до Пушкинской; Никитский, Газетный, Брюсов, Леонтьевский, Малый и Большой Гнездниковские, Козицкий и Глинищевский переулки; Шведский тупик от Малого Гнездниковского до Леонтьевского переулка.

Кроме того, с 00.00 10 сентября до 06.00 12 сентября будут перекрыты Большая Никитская улица от Моховой до Романова переулка; Моховая от Воздвиженки до Тверской улицы; Театральный проезд от Тверской до Петровки.

С 08.00 до 17.00 10 сентября для движения автомобилей закроют разворот перед Садовым кольцом с Цветного бульвара с четной на нечетную сторону. С 12.00 до 17.00 10 сентября перекроют Цветной бульвар и Трубную площадь. С 12.00 до 23.00 10 сентября движение закроют на улице Богданова от дома 50 до Солнцевского проспекта; с 08.00 до 23.00 10 и 11 сентября будут перекрывать Петровку от Театрального проезда до Страстного бульвара.

На время празднования Дня города в связи с перекрытиями также изменятся маршруты наземного общественного транспорта.