«Российский капитал» нашел много финансовых нарушений в ходе проверки «СУ-155»

Банк «Российский капитал» обнаружил многочисленные нарушения в ходе проверки финансовой деятельности группы компаний «СУ-155». Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации, являющейся санатором группы.

"В результате проведенной проверки вскрываются многочисленные нарушения финансовой дисциплины и законодательства со стороны менеджмента компаний группы «СУ-155». Материалы проверки по мере их формирования будут передаваться в компетентные органы.

Также результаты проверки будут доведены до сведения правительственной комиссии", - говорится в пресс-релизе. В пресс-службе поясняют, что в периметр проверки вошли 136 юридических лиц, аффилированных с группой «СУ-155». О завершении консолидации активов группы банк, назначенный санатором проблемного холдинга в конце 2015 г., сообщил в середине июня. В данный момент «Российский капитал» продолжает реализацию концепции Минстроя по достройке объектов «СУ-155». Как отмечается в пресс-релизе банка, строительство финансируется за счет выкупа банком свободных квартир в строящихся домах, а также реализации активов группы. Однако в начале августа глава «Российского капитала» Михаил Кузовлев сообщил, что достройка домов холдинга может быть осуществлена за счет средств, предусмотренных планом поддержки экономики на 2016 г.