ВТБ предложил Смольному через суд вернуть аванс на строительство «Зенит-арены»

Банк ВТБ предложил администрации Санкт-Петербурга разрешить в суде ситуацию с авансовыми платежами на строительство стадиона на Крестовском острове. Об этом журналистам в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

Ранее говорилось, что администрация Санкт-Петербурга намерена вернуть в бюджет как минимум 3 млрд руб. аванса, которые покрываются банковской гарантией ВТБ, предоставленной бывшему генподрядчику строительства стадиона «Зенит-арена» - компании «Инжтрансстрой-СПб».

"Мы много средств потеряли на такого рода проектах. Мы считаем, что эта система несовершенна, и сокращаем этот бизнес. Там стороны расходятся, какой объем работ был выполнен. Мы предложили руководству города обратиться в суд в адрес ВТБ, и то, что суд решит, мы выплатим", - сказал Костин.

Стадион на Крестовском острове должен быть сдан в эксплуатацию в декабре. Арена примет матчи футбольных Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018. Арена строится с 2007 г.