Бизнес попросил Путина снизить ставку по ипотеке на Дальнем Востоке до 5-6%

Бизнес попросил президента России Владимира Путина обеспечить возможность ипотеки для работников на Дальнем Востоке по льготной ставке в 5-6% годовых.

Соответствующее предложение высказал президент Сибирской угольно-энергетической компании (СУЭК) Владимир Рашевский. «Это без субсидий не получится», - сказал в ответ президент Путин.

В то же время Рашевский отметил, что субсидирование работает и для ставок уровня 11-12%, поэтому речь идет о том, можно ли обеспечить большее финансирование в дальневосточных регионах, где осуществляются ключевые проекты. Данный механизм топ-менеджер предложил совместить с арендным жильем, так как в удаленных территориях люди не всегда готовы выкупать жилье в собственность.