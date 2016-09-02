Путин пообещал решить проблемы выделения земли в свободном порту Владивосток

Президент России Владимир Путин пообещал решить вопросы выделения дополнительной земли под расширение проектов участников свободного порта Владивосток.

"Можно подумать (о наделении Корпорации развития Дальнего Востока функцией выделения участков земли - ИФ), но здесь придется вносить, видимо, какие-то изменения в законодательство, потому что собственно землю, в соответствии с действующим законодательством, должны оформлять муниципалитеты", - заявил он в ходе встречи с перспективными инвесторами Дальневосточного федерального округа, отвечая на предложения одного из резидентов свободного порта.

Если это является проблемой, нужно проработать вопрос, подчеркнул глава государства, добавив, что вопросы лежат в области межведомственного согласования.

Как заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, планируется внести необходимые изменения в закон о свободном порте Владивосток.