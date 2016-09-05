Элитное жилье в Москве подешевело на 6% с начала года

Продажи элитных новостроек в Москве выросли на 13% за восемь месяцев - до 315 объектов, говорится в совместном сообщении компаний Contact Real Estate и Savills.

Всего с начала года в столице было продано элитного жилья на сумму $316,8 млн, что на 13% ниже аналогичного показателя предыдущего года.

За восемь месяцев текущего года элитное жилье в Москве подешевело - средневзвешенная цена «квадрата» снизилась на 6% и составила 807 000 руб. Эксперты компаний отмечают, что убедительный прирост в цене «квадрата» наблюдался только в одном районе – Пресненском (+13%). Практически не изменились цены в Замоскворечье (+1%) – на текущий момент предложения в этом районе остаются одними из самых доступных на рынке.

Лидером падения цен на элитное жилье стал Тверской район столицы, где средняя цена квадратного метра упала на 54% до $8200. На Остоженке она сократилась на 25% до $20 300, на Якиманке – на 17% до $13 600.

Несмотря на растущий спрос в целом, отдельные районы Москвы остаются невостребованными. Например, в районе Остоженки застройщики с начала года не сумели реализовать ни одной квартиры. При этом наиболее популярными районами в течение года были Хамовники, Пресненский и Замоскворечье.