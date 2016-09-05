Спрос и предложение по аренде недорогих квартир в Москве сравнялись впервые за период кризиса

Впервые с августа 2013 г. спрос на аренду экономичных квартир в Москве повысился до уровня предложения, подсчитали эксперты компании «Инком-недвижимость».

«В кризисные 2014 и 2015 годы спрос был существенно ниже предложения. При этом в августе 2016-го, когда эти показатели сравнялись, арендные ставки демонстрируют небольшое снижение по сравнению с августом 2013 г. - около 5% у однокомнатных квартир», - говорит Оксана Полякова, заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимости». Она отмечает, что сейчас низкобюджетное жилье сдается практически без скидок. «В настоящее время в рекламных объявлениях мы видим реальную стоимость найма, на которую арендаторы могут ориентироваться без расчета на дисконт. Менее популярные двух- и трехкомнатные квартиры эконом-класса также сдаются без дисконта, но размер их арендных ставок уменьшился более существенно - порядка 14 и 21% соответственно», - говорит Полякова.

По данным компании, в среднем недорогая однушка в Москве сегодня сдается за 41 373 руб., двушка - за 60 043 руб., трешка - за 86 014 руб.