Гонконгский девелопер купил штаб-квартиру Societe Generale за $112,5 млн в Лондоне

Гонконгский девелопер SRE Group, принадлежащий Chinese Minsheng Bank, достиг соглашения о приобретении лондонской штаб-квартиры французского банка Societe Generale за 84,5 млн фунтов стерлингов ($112,5 млн), пишет издание Financial Times (FT).

Девятиэтажное здание неподалеку от Тауэра будет затем сдано банку в аренду до 2020 г., когда Societe Generale переедет в новую штаб-квартиру в районе Канэри-Уорф. Стоимость аренды составит 5,9 млн фунтов в год. Французский банк также будет иметь право продлить аренду еще на два года.

«Сделка представляла собой редкую возможность приобрести недвижимость в элитном районе Лондона с гарантированным доходом от аренды в среднесрочной перспективе. Также у этого объекта есть существенный потенциал для увеличения стоимости через перепланировку или реконструкцию», - говорится в заявлении SRE Group, опубликованном на гонконгской фондовой бирже. Доход от аренды составит 7% в год, пишет FT.

Сделка стала очередным свидетельством интереса иностранных инвесторов к рынку недвижимости Лондона после решения Великобритании покинуть состав Евросоюз. По данным консалтинговой компании CBRE, стоимость офисных зданий в британской столице снизилась в июле на 6,1% на фоне опасения собственников, что компании-арендаторы переведут свои офисы в зону Евросоюза, что приведет к сокращению спроса на офисные площади, пишет FT.

Однако, падение курса фунта стерлинга оказалось на руку некоторым азиатским и ближневосточным инвесторам, которые вернулись на рынок в поисках подходящих сделок. Банк Wells Fargo выбрал в июле купить новую лондонскую штаб-квартиру за $300 млн - 11-этажное здание, расположенное вблизи Лондонского моста. Эксперты посчитали покупку признаком уверенности, что Лондон будет оставаться финансовым центром, несмотря на предстоящий выход Британии из Европейского Союза.