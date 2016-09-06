Почти 60% жилых проектов в Москве в этом году не сдались вовремя

Сроки ввода в эксплуатацию более чем половины жилых и апартаментных комплексов Москвы, запланированных к сдаче в первом полугодии текущего года, перенесены на более позднее время, говорится в сообщении «Метриум групп».

«На 2016 г. в столице была запланирована сдача почти 100 проектов, более половины из которых должны были получить разрешения на ввод в эксплуатацию в январе-июне текущего года, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум групп». – Однако соблюдены сроки оказались всего у 22 новостроек, остальные же будут сдаваться позднее. Подавляющее большинство «отстающих» намерены получить документы на ввод уже в этом году".

При этом большая часть несдавшихся проектов планируют получить разрешения на ввод до конца 2016 г. Но многие из-за финансовых трудностей откладывают завершение строительства на неопределенный срок.

Согласно проведенному «Метриум групп» исследованию, наиболее ответственно к соблюдению сроков ввода в эксплуатацию относятся застройщики жилья комфорт-класса в старой Москве. Из шести проектов, которые должны были сдаться в первом полугодии, разрешения на ввод получили пять: «Ривер парк», «Некрасовка», «Эталон-сити», «Мичурино-запад» и «Белый парк 2». Во всех новостройках, кроме двух последних, сдавались отдельные корпуса, а не весь проект. А вот на рынке новой Москвы дела обстоят несколько хуже. Там не сдалось в срок 61,5% заявленных проектов. Всего в первом полугодии предполагался ввод в эксплуатацию жилья в 13 проектах, а в итоге получили разрешения только пять.

В бизнес-классе доля невведенных проектов составляет 60% - сроки сдачи передвинули шесть из 10 проектов. К тем, кто уже получил разрешения на ввод, относятся два проекта компании «Донстрой»: «Соколиный форт» и «Алые паруса», а также «Дом на Самаринской» и отдельные корпуса в Union park. Элитной категории также похвастаться особо нечем – из семи проектов не сдались четыре, что составляет 57,1% от заявленных к вводу на январь-июнь 2016 г. новостроек в этом сегменте. В срок разрешение на ввод получили Royal House on Yauza, «Резиденция "Монэ» и клубный дом «Советник», говорится в сообщении.

В сегменте апартаментов ситуация оказалась самой плачевной. Из 16 проектов вовремя не сдались 11 (68,8%). Причем в комфорт-классе ни один из заявленных на первое полугодие проектов не получил разрешения на ввод. В «элитке» из четырех заявленных был введен только один – St. Nickolas, а в бизнес-классе вовремя не были сданы шесть объектов против четырех введенных: «Гороховский, 12», «Дом на Люсиновской», «Двинцев, 14» и корпус в лофт-квартале Aerolofts.