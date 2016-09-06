Московские застройщики жилья оштрафованы почти на 47 млн рублей

За восемь месяцев текущего года московские застройщики-нарушители оштрафованы на сумму 46,8 млн руб., в том числе 9,8 млн руб. по присоединенной территории, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

«За восемь месяцев комитет провел 108 проверок застройщиков, привлекающих денежные средства граждан в строительство жилья. Из них <...> 33 проверки совместно с прокуратурой и правоохранительными органами. По итогам проверочных мероприятий выдано 101 предписание об устранении нарушений требований действующего законодательства», - пояснил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

В августе московским застройщикам-нарушителям выписаны штрафы на сумму 9,9 млн руб., в том числе 165 000 руб. по присоединенной территории. В отношении 11 организаций вынесено 223 постановления о штрафах. При этом большая часть постановлений -194 - вынесены в отношении застройщика жилого комплекса «Царицыно» ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов».

По словам Тимофеева, чаще всего нарушения застройщиков в этом году связаны с несоблюдением сроков строительства жилых домов, неполным или недостоверным предоставлением информации в ежеквартальной отчетности, а также в проектных декларациях. «Именно нарушения застройщиком сроков ввода объектов в эксплуатацию становятся наиболее злободневными для граждан и служат основанием для проведения внеплановых документарных проверок по требованиям прокуратуры», - сказал Тимофеев.

В 2015 г. застройщики, по словам Тимофеева, преимущественно нарушали порядок привлечения денежных средств граждан, но после введения за это нарушение уголовной ответственности «компании стали гораздо ответственнее подходить к этому вопросу».