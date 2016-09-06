Нарушителей правил парковки в Москве теперь будет искать автоматическая система

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) запустит систему автоматического поиска машин, нарушающих правила парковки, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В настоящее время сотрудники ситуационного центра МАДИ вручную отсматривают видео с камер городской системы видеонаблюдения. Теперь же анализировать видеозаписи будет специальная программа. Она автоматически выдаст список проблемных точек.

«Сотрудники ситуационного центра смогут быстрее реагировать на скопления нарушений, в том числе создающие помехи для движения по улицам города. Получив информацию о проблемных участках, дежурный сразу отправит туда инспекторов для пресечения нарушений», - рассказал сотрудник МАДИ, слова которого приводятся в сообщении.

Указывается, что программу могут научить самостоятельно, без участия сотрудников ситуационного центра, отправлять на место нарушения ближайший экипаж МАДИ. Предполагается, что программа будет сигнализировать о скоплении машин-нарушителей на планшеты инспекторов.