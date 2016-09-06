ФАС разрешила ВТБ приобрести 41,55% акций «Мосметростроя»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила банку ВТБ приобрести 41,55% акций АО «Московский метрострой» (»Мосметрострой»), говорится в сообщении ФАС.

Ранее генеральный директор ММС Сергей Жуков сообщал «Ведомостям», что владельцы компании предложили банку конвертировать долг в 49% ее акций, отмечая, что выплаты по кредитам заморожены. В качестве альтернативного варианта обсуждалась возможность расплатиться по долгам девелоперскими проектами (речь идет об участках под застройку в бывших промышленных зонах, на них уже получены градостроительные планы, а сами проекты выделены в отдельную компанию). Долги «Мосметростроя» перед Банком Москвы (входит в группу ВТБ) составляют порядка 30 млрд руб.

«Мосметрострой» – крупнейший подрядчик по строительству метро в Москве, на него приходится порядка 40% всех строящихся в Москве линий метро. Сейчас за счет заказов городских властей формируется почти 100% выручки компании. Портфель заказов оценивается в 140 млрд руб.

В этом году компания собирается сдать три станции Люблинско-Дмитровской линии – «Бутырскую», «Фонвизинскую» и «Петровско-Разумовскую». В следующем году – продолжение этой ветки до станции «Селигерская». В 2018 г. она начнет сдавать участок Третьего пересадочного контура – от «Нижегородской улицы» до станции «Стромынка» (четыре станции, протяженность – около 8 км).