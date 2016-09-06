Новое колесо обозрения на ВДНХ построит компания миллиардера-единоросса

Новое колесо обозрения ВДНХ будет самым высоким в Европе, сообщила сегодня пресс-служба АО «ВДНХ»: его высота составит 140 м. Высота самого высокого в Европе лондонского колеса обозрения London Eye - 135 м при диаметре колеса 120 м.

Колесо обозрения планируется открыть в южной части ВДНХ в 2018 г., инвестор и застройщик - группа компаний «Регионы». Предварительный бюджет проекта - 12 млрд руб., площадь - 6,9 га со стороны Южного входа ВДНХ. В комплекс войдут кинотеатр-мультиплекс, рестораны и кафе.

Группа «Регионы» принадлежит семье Муцоевых и бизнесменам Амирхану Мори и Александру Карпову. Зелимхан Муцоев - миллиардер, депутат-единоросс, его сыновья Амиран и Алик ведут девелоперский бизнес. «Регионы» владеет сетью ТРЦ «Июнь», торговых центров «Сибирский городок» и готовит к запуску крытые парки развлечений «Остров мечты».

«Нам всегда хотелось создавать проекты, которые будут в первую очередь социально значимыми для города и страны, ведь за счет этого проекта увеличится как внешний, так и внутренней туристический поток на 1-2 млн. человек в год, что поможет развитию малого и среднего бизнеса», - заявил член совета директоров «Регионов» Амиран Муцоев.