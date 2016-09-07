Подрядчиков для капремонта жилфонда Москвы выберут на аукционах

Отбор подрядчиков, которым доверят проведение капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, будут осуществлять через открытые электронные аукционы, говорится в сообщении департамента города Москвы по конкурентной политике.

«При этом, если раньше подрядчиков определяли по результатам конкурса, то теперь это будет происходить по итогам проведения электронных аукционов, в которых смогут принять участие прошедшие предварительный отбор компании. Заявочная кампания уже началась, строительным компаниям предлагаем в ней принять участие», - рассказала начальник управления «Контрактная служба» фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Евгения Ерохина (ее слова приводятся в сообщении департамента).

По ее словам, до марта 2017 г. планируется провести около 700 таких электронных аукционов. Первый предварительный отбор в рамках нового порядка уже стартовал. Первые итоги предварительного отбора подведут 14 октября 2016 г. По итогам отбора будет сформирован реестр квалифицированных подрядных организаций.