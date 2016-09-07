Доля дешевых поселков на загородном рынке Подмосковья достигла 93%

Доля поселков эконом-класса среди новых подмосковных проектов на загородном рынке жилья достигла исторического максимума - 93%, говорится в сообщении компании «Инком-недвижимость».

В настоящее время на первичном рынке жилья насчитывается 545 поселков эконом-класса, что на 53% превышает аналогичный показатель докризисного 2013 г. При этом в настоящее время 78% предложения в поселках эконом-класса составляют участки без подряда. «Это связано с тем, что в сложных экономических условиях девелоперы все чаще отдают предпочтение самому "бюджетному" формату - участкам без подряда», - поясняется в сообщении.

Доля малоэтажного строительства в данном сегменте составляет 17%, коттеджей - 2%, таунхаусов -2% и дуплексов - 1%.

Эксперты также отмечают усиливающуюся тенденцию к сокращению площадей домов в проектах эконом-класса, например, таунхаусы за три года потеряли 19% среднего метража, коттеджи 8%, малоэтажка - 7%. Средняя площадь земельных участков без подряда снизилась на 6% до 14,2 сотки.