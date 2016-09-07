В Москве с начала года выросли продажи квартир в новостройках на 50% – Росреестр

Количество заключенных в Москве договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья за январь-август 2016 г. выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., говорится в сообщении Росреестра по Москве.

По данным ведомства, с начала 2016 г. управление Росреестра по Москве зарегистрировало 20 528 ДДУ. За тот же период 2015 г. эта цифра составляла 12 387. А всего за 2015 г. управление зарегистрировало 19 611.

Таким образом, за первые 8 месяцев 2016 г. в Москве было приобретено больше квартир в новостройках, чем за весь 2015 г.