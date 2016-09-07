ГК ПИК может увеличить объем размещения бондов с 6 до 10 млрд рублей

Объем размещения облигаций «Группы компаний ПИК» может быть увеличен с 6 млрд до 10 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» неназванный источник в банковских кругах по итогам встречи с руководством компании.

Спрос на бонды ожидается высокий, поэтому возможно увеличение объема размещения, заявили инвесторам представители компании. Помимо этого выпуска бондов других размещений в 2016-2017 гг. не планируется.

Ранее в среду стало известно, что ПИК планирует разместить биржевые облигации со сроком обращения 10 лет и трехлетней офертой. Индикативная ставка купона - 12,75-13% годовых, индикативная доходность к оферте - 13,16-13,42%.

Предварительно планируется, что книга заявок будет открыта 13 сентября. Организатором выпуска выступает «ВТБ капитал».