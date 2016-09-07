На Волгоградском проспекте в Москве частично обрушилось здание

На Волгоградском проспекте в Москве частично обрушилось нежилое пятиэтажное здание, под завалами несколько автомобилей, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города. «На Волгоградском проспекте, д. 32/36, обрушилась часть стены пятиэтажного здания. Под завалами находятся около пяти автомобилей и, возможно, люди», - сказал собеседник агентства.

В Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС сообщили, что у спасателей есть информация об обрушении. «На место прибыли наши подразделения, проводится разведка», - заявил представитель ведомства. Позже в МЧС уточнили, что речь идет об обрушении старой лифтовой шахты на территории бывшего автозавода АЗЛК на площади 18 кв. м, сведений о пострадавших нет.