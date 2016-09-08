Число сделок со вторичным жильем в Москве выросло на 35% в августе – Росреестр

Управление Росреестра по Москве в августе 2016 г. зарегистрировало 9900 переходов прав на основании договора купли-продажи (мены) жилья, что на 35% больше, чем в августе прошлого года (7357 переходов прав). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Количество зарегистрированных в августе сделок по ипотеке выросло на 83% до 4670 сделок. Число зарегистрированных за месяц договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) увеличилось в 2,4 раза до 3400.

Ранее Росреестр сообщал, что число сделок с новостройками в Москве с начала года выросло на 50% - было зарегистрировало 20 528 ДДУ. За тот же период 2015 г. эта цифра составляла 12 387 ДДУ.