В Москве осталось 99 домов сносимых серий – мэрия

Демонтажу в Москве на сегодняшний день подлежат 99 домов сносимых серий, говорится в сообщении департамента градостроительной политики Москвы.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, по программе переселения москвичей из ветхих домов первого периода индустриального домостроения новое жилье получили 450 000 жителей. «Что сопоставимо с четырьмя районами города», - подчеркнул Левкин.

До конца года планируется демонтировать еще 63 пятиэтажки. Последние ветхие пятиэтажки будут снесены на западе города в 2018 г.

Всего в программу сноса пятиэтажек первого периода индустриального домостроения было включено 1722 пятиэтажки серий К-7, II-32, II-35, 1605-АМ, 1МГ-300. К концу этого года стройкомплекс планирует подготовить предложение по программе реновации кварталов с домами несносимых серий.