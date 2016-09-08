В МЧС опровергли информацию о пожаре в здании Олимпийского комитета

МЧС не подтверждает информацию о пожаре в здании Олимпийского комитета России (ОКР) в центре столицы, сообщили агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления спасательного ведомства.

«На данный момент никаких данных о возгорании в здании ОКР на Лужнецкой набережной не поступало. Размещенные в средствах массовой информации сообщения не соответствуют действительности», - сказал собеседник агентства.

Также радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в организации сообщила, что в помещениях ОКР работали электрики, не исключено короткое замыкание и задымление, которое быстро ликвидировали.

Ранее агентство «Р-спорт» со ссылкой на директора по развитию Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Селеменева сообщило, что в здании ОКР на Лужнецкой набережной в центре Москвы произошел пожар.