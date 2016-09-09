Кремлевскую набережную открыли после реконструкции

Основные работы по реконструкции Кремлевской набережной завершены. На ней открыто пешеходное и автомобильное движение. Об этом говорится на сайте мэрии Москвы.

В ходе работ все провода были убраны под землю, тротуары расширены с 2,5 до 3,2 м. На проезжей части заменили асфальт, а пешеходную зону вымостили гранитной плиткой. При этом количество полос для машин осталось прежним. Осталось только нанести разметку, установить навигационные стелы с картами с Wi-Fi и посадить деревья, говорится в сообщении.

У стен Кремля также положили более 15 000 кв. м нового газона. Вдоль набережной установили 22 новых торшера и 39 фонарей, внешне напоминающих исторические светильники, которые стояли на этой улице много лет назад. Эскизы составлялись по экспонатам музея «Огни Москвы».

Кремлёвская набережная входит в так называемое Кремлёвское кольцо. В этом году благоустроили участок кольца: Театральный проезд, улицы Охотный Ряд, Моховую и Боровицкую площадь.