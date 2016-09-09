Портфель ипотечных займов в России вырос на 2,4% – ЦБ

Российские банки продолжили наращивать портфель ипотечных кредитов почти во всех регионах. Портфель ипотечных займов за II квартал увеличился на 2,4%. Об этом говорится в материалах ЦБ на сайте.

В ЦБ отмечают, что во II квартале ипотечное кредитование, которое поддерживается государственной программой субсидирования процентной ставки, оставалось одним из драйверов роста российского кредитного рынка.

В частности, в сегменте розничного кредитования банки по-прежнему придерживались консервативной кредитной политики, сокращая долю рискованных потребительских кредитов и наращивая долю ипотеки. При этом темпы сокращения потребительского кредитования существенно замедлились. «В результате во II квартале объем розничного кредитования в целом по России начал расти», - сообщается на сайте.

Так, банки опережающими темпами наращивали кредитование розничных заемщиков в большинстве регионов Сибирского и Центрального федеральных округов и в ряде регионов Северо-Кавказского федерального округа, а в Уральском федеральном округе сокращение розничного кредитования существенно замедлилось.

Темпы прироста корпоративного кредитования во II квартале были близки к нулю, как и в I. Наибольший прирост корпоративного кредитования произошел за счет Сибирского и Уральского федеральных округов. Сокращение - за счет Южного федерального округа. Отмечается, что портфель кредитов МСП во I квартале начал расти, ранее наблюдалось снижение. Это объясняется смягчением условий кредитования.