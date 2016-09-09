В России 8% населения снимает жилье – исследование

Около 8% россиян снимают жилплощадь, и половина из них собираются жить в съемном жилье еще год-два. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Наибольшая часть арендаторов - молодежь 18-24 лет (19%), меньшая - пенсионеры (1%). Чаще арендуют жилые помещения жители Северо-Западного федерального округа (14%). Реже - в Южном ФО (4%).

Подавляющее большинство платит за аренду жилья до 10 000 руб. включительно (38%), около трети платят за жилье от 10 000 до 20 000 руб., еще 7% - от 20 000 до 30 000. Средняя стоимость аренды жилплощади (без указания типа жилья) – 13 140 руб.

Половина арендаторов рассматривают такой вариант жилья только в краткосрочной перспективе: 35% намерены продолжать снимать площадь в течение года (35%), а 15% — в течение двух лет. Еще 17% строят такие планы на три года. Каждый десятый планирует остаться в съемном жилье еще 4-5 лет (9%), а 7% — еще 6 и более лет. Среди тех, кто сейчас не арендует жилплощадь, 3% рассматривают такую возможность в течение срока 4-5 лет, а еще 29% - в более, чем шестилетней перспективе.

Аренда жилья привлекательна по трем основным причинам (для тех, кто рассматривает такой вариант). Это желание жить отдельно от родителей (12%) или поближе к работе (6%). Еще 4% отмечают такой фактор, как улучшение жилищных условий.

«В России аренда жилья у юридических лиц (доходные дома) - не самый распространённый способ решения жилищного вопроса. И этому есть несколько причин: такого жилья очень мало представлено на рынке. А если и есть, то его достаточно сложно арендовать и, чаще всего, оно расположено в неудобных с точки зрения транспортной доступности местах, не обеспечено необходимой инфраструктурой, в плохом техническом состоянии», - говорит руководитель направления исследований в сфере строительства и недвижимости Аналитического центра НАФИ Светлана Подчалина, слова которой приводится в сообщении.