Суд отклонил крупный иск владельца снесенного Москвой объекта

Арбитражный суд Москвы в пятницу отклонил иск почти на 2 млрд руб. владельца одного из объектов, снесенных в ходе массовой ликвидации самовольных построек у станций метро.

Представитель истца настаивала на полном удовлетворении иска к правительству Москвы и префектуре Южного административного округа. «Фактически, подобным сносом ответчик исполнил свои требования в административном порядке. Лишил нас имущества. Объект не создавал угрозу для здоровья граждан и окружающий среды», - сказала она. Представитель истца добавила, что торговый центр не был признан судом самостроем.

Представитель правительства Москвы, выступившая в суде в качестве ответчика, настаивала на незаконном возведении торгового центра. «Объект находился на "красных линиях", он также был расположен на территории охранной зоны метрополитена», - заявила ответчик.

Представитель истца Рубен Маркарьян заявил, что обжалует данное решение Арбитражного суда Москвы. «Мы обжалуем это решение и дойдtм, если надо, и до Верховного суда», - сказал он «Интерфаксу».

ООО «Созидание» обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к правительству Москвы, префектуре Южного административного округа, ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» о взыскании убытков в размере 1,806 млрд руб. Основанием для обращения в суд послужил факт сноса принадлежащего «Созиданию» объекта у станции метро «Южная». «Судами неоднократно была проверена законность возведения данного объекта, безопасность его эксплуатации, отсутствие законных оснований для признания объекта самовольной постройкой и его сноса», - подчеркнул Маркарьян. Однако вопреки воле собственника и вступившим в законную силу судебным актам объект снесен 9 февраля, сказал адвокат.

Массовый снос признанных самостроем торговых павильонов начался в Москве 9 февраля. Ларьки демонтировали у станций метро "Чистые пруды", "Таганская", "Щелковская", "Партизанская", "Сокол", на улицах Люсиновская, Марксистская и других. Собственники торговых строений утверждали, что имеют все документы, и обвиняли власти в произволе.

11 февраля мэр Москвы Сергей Собянин назвал снос торговых ларьков «наглядным примером того, что в России не продаются правда, наследие, история нашей страны», и заявил, что нельзя «прикрываться бумажками о собственности, приобретенными явно жульническим путем».

Верховный суд признал законным постановление правительства Москвы о сносе самовольных построек, отказав нескольким заявителям в удовлетворении их жалоб на внесение в реестр самостроя.