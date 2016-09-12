Самые дорогие в новостройки ближнего Подмосковья - в Реутове

Самые дорогие квартиры в новостройках в радиусе 15 км от МКАД предлагается в Реутове, самое дешевое – в Подольске, говорится в исследовании портала недвижимости «Мир квартир».

Реутов не первый год удерживает звание самого дорогого города Московской области. Квадратный метр новостроек в августе составил там 114 500 руб., увеличившись с начала этого года на 5,3%. На втором месте Красногорск с показателем 110 200 руб. за кв. м. (рост на 7%). Третье место - за Химками, стоимость «квардрата» в которых оценивается в 104 200 руб. за кв. м (рост на 2%).

В таком же порядке распределились места в призовой тройке и по средней стоимости предложения квартир: Реутов – 7 ,5 млн руб. за квартиру (минус 2,8% с января), Красногорск – 6,5 млн руб. (рост на 6,5%), Химки – 6,4 млн руб. (рост на 3,7%).

Несколько иная динамика наблюдается среди городов ближнего пояса с самыми низкими ценами на строящееся жилье. Так, в Подольске цена «квадрата» снизилась на 4,3% до 62 800 руб. В Домодедово «квадрат» подешевел на 3,5% до 71 500 руб. На третьем месте Балашиха с показателем 77 3500 руб. за кв м. (минус 1,1%).

«Рост стоимости новостроек объясняется быстрым вымыванием дешевых квартир на начальной стадии строительства. В то время как жилье большого метража сегодня может подолгу ждать покупателей, и цена на него растет по мере готовности дома. Там же, где на рынок выходит большой объем нового предложения (Видное, Подольск и др.), зафиксировано снижение средней стоимости метра», - комментирует генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Средняя стоимость «квадрата» новостроек по ближнему Подмосковью составила 89 100 руб. (рост с начала года на 0,6%).