Число новостроек бизнес-класса в Москве выросло в 2,5 раза относительно 2013 года

За лето 2016 г. предложение квартир в новостройках бизнес-класса в Москве выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом докризисного 2013 года, говорится в исследовании консалтинговой компании Welhome.

Летом открылись продажи в шести новых проектах и в двух следующих очередях уже существующих жилых комплексов сегмента бизнес-класса. Новый объем летнего предложения составил более 2000 лотов. Для сравнения: летом 2013 г. рынок пополнился тремя новыми проектами с суммарным объемом лотов 800 000 шт.

Среди новых проектов есть предложения апартаментов и квартир с отделкой под ключ. Такого рода предложения реализуются в проектах «Сердце столицы» (СЗАО) и Only (ЗАО). Самая дешевая квартира с отделкой в «Сердце столицы» обойдется в 17,1 млн руб. – это будет однокомнатная квартира площадью 50,6 кв. м. А самое бюджетное предложение с отделкой в квартале Only составит 5,8 млн руб. за апартамент площадью 29 кв. м.

Лидируют по объему нового предложения Северный и Западный округа Москвы.