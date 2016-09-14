Машиноместа в центре Москвы будут проданы на торгах в среднем за 84 000 рублей за «квадрат»

Власти Москвы выставили на аукцион пул из 50 машиномест в центре Москвы, говорится на сайте столичного департамента по конкурентной политике.

По итогам предыдущих торгов стоимость места в паркинге в центре столицы составила в среднем в около 84 000 руб за кв. м.

«Конечно, в ходе торгов по отдельным лотам цена может возрасти до 130%, но в среднем показатель превышения составляет менее 30%, ряд лотов уходят по стартовой цене», - сообщает пресс-служба департамента.

В настоящее время на торги выставлены 18 машиномест в отапливаемом подземном паркинге жилого дома в Таганском районе средней площадью 12,5 кв. м по цене от 1,08 до 1,24 млн руб.

Также на экспозиции в ЦАО находятся около 30 машиномест в районе Цветного бульвара и улицы Бахрушина.