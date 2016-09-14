У МЦК будет художественная подсветка за 18 млн рублей

Власти Москвы ищут разработчиков архитектурно-художественного освещения Московского центрального кольца (МЦК). Претендентов отберут на конкурсе, говорится в сообщении столичного департамента по конкурентной политике.

Согласно сообщению, «подрядчику предстоит разработать индивидуальную схему вечерне-ночного освещения мостов и зданий в двух режимах – повседневном и праздничном». Всего в перечне более 60 объектов.

Суммарная стоимость пяти контрактов составляет около 18 млн руб.