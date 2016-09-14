Половина застройщиков Москвы могут избежать проверок

Около 50% московских застройщиков могут избежать проверок соответствия 214-ФЗ в 2017 г. в связи с изменениями законодательства. Об этом рассказал в ходе международного инвестфорума по недвижимости PROEstate глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает «РИА Новости».

«Мы сейчас столкнулись с такой коллизией по контролю за 214-м законом. Буквально в прошлом месяце утверждали план плановых проверок, которые мы обязаны согласовывать с прокуратурой, потому что этот план публичный, те, кого мы идем проверять, должны знать, и прокуратура должна одобрить. Так вот, порядка 50% предприятий не были одобрены», — сказал он.

Чиновник пояснил, что причиной стали некоторые изменения в законодательстве в прошлом году, согласно которым половина строительных компаний теперь попадают под определение малых предприятий несмотря на значительные масштабы бизнеса.

«На будущий год мы их не проверим. Отчетный период год, значит, получается два года уже запас есть. А что они за два года напродают?» — задался вопросом Тимофеев.