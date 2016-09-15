Больше всего торговых центров строится в Курской области

Департамент управления недвижимостью Colliers International подсчитал, сколько торговых площадей строится в различных регионах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Получилось, что больше всего торговых центров (без учета замороженных строек) на сегодняшний день возводится в Курской области - 257 000 кв. м. Это 14% от общего объема строительства по всем регионам России. На втором месте - Самарская область (168 500 кв. м, 9%). На третьем – Свердловская область (105 500 кв. м, 6%).

Всего в регионах на разной стадии строительства находится более 3,4 млн кв. м торговых площадей, или 62 активные стройки. При этом 46% из них (47 объектов) являются замороженными стройками.

По данным экспертов Colliers International, сейчас совсем не ведется строительствао торговых центров в Ленинградской области, Волгоградской области, Республике Марий Эл, Удмуртской Республике, Республике Северная Осетия. Строительство заявленных торговых объектов в них либо не было начато в связи с кризисом, либо было заморожено на неопределенный срок.

«На сегодняшний день не каждый регион может обеспечить плавное вхождение нового торгового проекта. По нашим данным, ряд городов считаются перспективными с точки зрения развития современной торговой недвижимости, но отсутствие подходящих локаций препятствует этому», - комментирует партнер Colliers International Анна Никандрова. По ее словам, «интерес девелоперов к тому или иному региону продиктован прежде всего наличием безрисковых с юридической точки зрения земельных участков, расположенных в лучших городских локациях, обладающих хорошей транспортной и пешеходной доступностью».

Общий прогноз ввода новых торговых площадей в регионах, по данным Colliers International, к концу 2016 г. ожидается на 22% выше, чем в 2015 г.