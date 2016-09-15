Инвестиции в российские склады в этом году могут упасть до пятилетнего минимума

Объем инвестиций в склады на территории России в 2016 г. может составить $184 млн, что в 6,8 раза ниже, чем в самом активном докризисном 2013 году ($1250 млн), говорится в исследовании компании Knight Frank.

«Объемы строительства складов существенно сократились. Больше половины проектов идет по схеме built-to-suit, что говорит о том, что рынку нужны специализированные решения, а девелоперы готовы идти на уступки и реализовывать сложные, нестандартные комплексы, маленькие комплексы по 1500–5000 кв. м. Например, самонесущие склады от COMITAS, продавать части здания (как ПНК), строить объекты на земельных участках клиента (»Стройальянс», ПНК)», - комментирует Вячеслав Холопов, партнер Knight Frank.

Среди крупнейших инвестиционных сделок за четыре года - покупка ГК «Бин» портфеля объектов «Ренова» и ПНК «Чехов-1» за $200 млн. За этот период группа «Бин» вложила больше всего средств в сегмент складской недвижимости - $1,06 млрд.

Что касается складского рынка Московского региона, темпы строительства и ввода складов здесь также сокращаются. По данным Knight Frank, в 2016 г. в регионе будет введено около 600 000 кв. м складов. Это минимальный объем ввода за последние пять лет.

По итогам 2016 г. эксперты ожидают, что уровень вакантных складских площадей в Московском регионе составит 8,5%, увеличившись на 6,4 п. п. по сравнению с 2013 г., и достигнет 1,1 млн кв. м. Высокое значение вакансии сохраняется с 2015 г. и остается максимальным за всю историю существования рынка. В 2013 г. на рынке Московского региона пустовало 200 000 кв. м складов.

На данный момент средняя заявляемая арендная ставка в Московском регионе составляет 3900 руб. за 1 кв. м в год для складских помещений класса А . За четыре года размер ставок аренды снизился на 17% с 4700 руб. за 1 кв. м в год.