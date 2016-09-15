Число жителей в новой Москве увеличилось на 80 000 человек

Около 80 000 жителей появилось в новой Москве с момента присоединения территории к столице, об этом сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».

«Новая Москва продолжает обживаться, сдаются дороги — сегодня сдан первый участок реконструкции Калужского шоссе», - заявил Собянин (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, новая Москва становится отдельным городом с собственной экономикой. «Новая Москва — это не спальный жилой район, а настоящий город, в котором создается новая экономика», — сказал мэр (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что число жителей в новой Москве увеличивается стремительно. «Через пять или десять лет здесь будут жить около миллиона человек», — отметил мэр, слова которого приводит «РИА Новости».